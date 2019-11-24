هنأ الدكتور حسين الزناتي، الخبير التعليمي في اليابان والمشرف على 14 مدرسة هناك، الشعب المصري ومنتخب مصر الوطني تحت سن الـ 23 سنة بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث قال " أبطال مصر الكرام شرفونا بشكل غير عادي".

وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه سيكون هناك استعدادات من قبل المصريين في اليابان لاستقبال بعثة منتخب مصر تحت سن الـ 23 سنة في اليابان، مستطردًا :" نتواصل مع المدارس ونجهز للترحاب بالمنتخب الأولمبي".

وأشار الخبير التعليمي في اليابان، إلى أن منتخب مصر والبعثة المصرية بشكل كامل لن يشعروا بالغربة في طوكيو، حيث إن هناك عدد كبير من المصريين في اليابان، كما أن السفارة المصرية ستكون متواجدة مع البعثة، فضلًا عن أن الشعب المصري له معزة خاصة عند الشعب الياباني.