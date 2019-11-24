قال فرناندو فرياس، مخرج الفيلم المكسيكي "أنا لم أعد هنا"، إن هذا العمل استغرق 7 أعوام للظهور إلى النور، بسبب البحث والإعداد والكتابة، واختيار الممثلين.

جاء ذلك خلال الندوة، التي عقدت مساء اليوم، بدار الأوبر المصرية، في إطار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، لدورته الـ41، الذي انطلق مساء الأربعاء، وذلك عقب عرض فيلم "لم أعد هنا"، أمام الجمهور، وأدار الندوة، الناقد الفني رامي عبدالرازق.

و أضاف "فرياس"، في كلمته، أن الممثلين جميعهم في هذا الفيلم، يقفون أمام الكاميرا للمرة الأولى، وجرى تدريبهم بشكل جيد، فضلًا عن تعليم البطل "الرقص"، خصوصا وأنه يقدم حركات راقصة طوال أحداث الفيلم.

وأشار، إلى أن أحداث الفيلم، تدور في عام 2011، حتى وصول دونالد ترامب لرئاسة أمريكا.

وقال، إن من بين التحديات التي واجهته، هي "الفلوس"، خصوصًا وأن التصوير كان بين أمريكا والمكسيك، فضلًا عن الخوف من التصوير في مناطق بعينها لصعوبتها.

وأكد "فرياس"، أن أحداث الفيلم حقيقية، والأخبار التي تداولها الفيلم حقيقية أيضًا، ومدينة مونتري، التي ظهرت في الأحداث، تسيطر عليها بالفعل عصابات، والعمل يتحدث عن المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وتدور أحداث الفيلم المكسيكي "أنا لم أعد هنا"، عن مراهق مهاجر، يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه، ومشاعر العزلة، وسط محيطه الجديد، يعاني أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له، دورا مهما في محاولة الاجتياز، والتحقق رغم قتامة العالم.