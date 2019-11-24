قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة إلى 65 جنيها سيطبق فقط يوم الثلاثاء من كل أسبوع فقط، وهو يوم إجازة الحديقة، بهدف تعظيم مواردها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم، أن المرحلة الأولى من تطوير حديقة الحيوان تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليون جنيه، حيث تحتاج الحديقة إلى موارد لعمليات التطوير سواء في الطرق أو في دورات المياه أو في بيوت الحيوانات، لكي تستعيد الحديقة وضعها عالميا، كما تسعى الحديقة لتقديم خدمة متميزة للجمهور وشراء حيوانات جديدة كالزرافة والفيل والخرتيت.

وأشارت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن جمهور حديقة الحيوان بالجيزة لن يتأثر مع استمرار سعر التذكرة طوال أيام الأسبوع، ما عدا الثلاثاء، بسعر 5 جنيهات.