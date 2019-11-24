ارتفعت حدة الاشتباكات في العراق، حيث بدأت قوات الأمن العراقية استخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية في حي البلدية في كربلاء جنوبي العراق، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.