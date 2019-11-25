"نتنياهو برا".. سيناريوهات الحياة السياسية في إسرائيل في ظل الأزمات

حالة من التوتر السياسي، تعيشها إسرائيل، بين عقبات تشكيل الحكومة، وتوجيه اتهامات لبنيامين نتنياهو، حتى باتت تظهر جملة السيناريوهات المتوقعة، في ضوء هذه المشكلات، والتي تعيشها الساحة الإسرائيلية.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وعثر المحققون على عدة أدلة تجاه هذه الاتهامات، والتي وصفها نتنياهو بأنها "انقلاب"، مضيفا أن المحققين، "لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة، إنما كانوا يقصدونه شخصيا".

قال جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن نتنياهو أصبح على مشارف محاكمة بتهمة الرشوة والخيانة، موضحا أن هذه التهم تسببت في تغير الخارطة السياسة واستطلاعات الرأي، والتي أشارت إلى تقدم حزب أبيض وأزرق بفارق كبير بعدد المقاعد، بالإضافة إلي مطالبة أكثر من 56% باستقالة نتنياهو.

وأضاف الحرازين لـ"الوطن"، أن هناك تحركات في الداخل الإسرائيلي، للخروج من حالة الجمود السياسي، وتأتي في ظل إعادة الرئيس الإسرائيلي ريفلين التكليف للكنيست، موضحًا أن جانتس بدأ استثمار الأحداث من خلال الدعوة، إلى تشكيل حكومة واحدة يكون هو رئيسها.

وأكد القيادي بحركة فتح، أنه في حالة عدم ثبوت التهم أمام القضاء الإسرائيلي سيعمل نتنياهو على استغلال هذا الوضع، بمحاولة تحسين موفقه داخل الليكود، وفي المجتمع الإسرائيلي، قبل أن يجد الحزب قائدًا جديدًا له.

وتابع، أنه في حاله ثبوت التهم على نتنياهو، سنجد حالة تحرك من داخل الليكود وخاصة من دافع عضو الكنيست جدعون ساعر، الذي سيعمل على أن يتولي رئاسة الليكود، مشيرًا إلى أنه سيطالب بعقد انتخابات داخلية لتأمين مستقبل الحزب، والذي ربما يلجأ ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، للاتفاق مع جانتس لحل مشكلة تشكيل الحكومة.

الدكتور خالد سعيد خبير الشؤون الإسرائيلية، قال إن حالة التباين الواضحة في سدة الحكم، فترة فريدة من نوعها تعيشها لم تشهدها من قبل، حيث تم إجراء انتخابات تشكيل الحكومة أكثر من مرة.

وأضاف سعيد لـ"الوطن"، أن هناك عدة سيناريوهات متوقعة خلال الفترة القادمة من بينها إجراء انتخابات ثالثة حول تشكيل الحكومة، والتي من المحتمل أن تكون في مارس القادم، "انتخابات مباشرة" رئاسة الوزراء، هو السيناريو الثاني بين نتنياهو وجانتس.

وأكد خبير الشؤون الإسرائيلية أنه من المرجح أن تشهد الفترة القادمة استقالة نتنياهو في ظل الضغوط التي يعيشها سواء من المحاكمات أو الحزب، مضيفا أنه من المرجح أن يتم عقد اتفاق سري بين ليبرمان وغانتس حول تشكيل الحكومة وإبعاد نتنياهو من المشهد.

وتابع أنه خلال الفترة المقبلة، وجهت العديد من الاتهامات المباشرة لنتياهو، بالفساد إلا أنه نجح في الخروج منها جميعا.