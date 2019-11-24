تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من العثور على جثة الشاب "نادر رضا"، والذي اختفى داخل منزل الآثار بطنطا، في منطقة القرشي، التابعة إلى قسم ثان طنطا، وفقا لمصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الغربية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إنهم عثروا على جثة الشاب أسفل تراب وطمي الحفر داخل الحفرة، وجار استخراجها، وتقوم الأجهزة بتوسعه حفرة التنقيب أسفل العقار، من أجل إمكانية استخراج الجثة.

وأوضح المصدر أن المتهمين اعترفوا أمام رجال المباحث، أن المتوفي كان يقوم بأعمال حفر داخل المنزل، بحثا عن الآثار، وعقب تعمقه في الحفر وعدم اتخاذ وسائل تأمين أعمال الحفر، انهارت الحفرة عليه، ما أسفر عن مصرعه.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود بلاغ بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي، التابعة لدائرة قسم ثان طنطا، فانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحفرة بعمق 18 مترا، وممتلئة بالمياه.