قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مؤسسة الأهرام، تملك الكثير من الكنوز التاريخية، والتي تحكي عن تاريخ مصرالقديم والمعاصر: "الأهرام عنده 6 مليون صورة، و4 مليون تاني، بيتم تنقيتهم، بيحكوا تاريخ مصر، وحاجات مبهجة، والصور دي هيتم استغلالها مدفوعة، يعني المشاهد هيشوفها مجانًا، بس لو هينزلها أو يستخدمها هيكون بمقابل".

وأضاف "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المؤسسة، تملك جزء من مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومحمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ، وصلاح جاهين، وعدد كبير من الكتاب الكبار، موضحًا أنه سيتم إعادة عرض كافة الإصدارات السابقة بنسخ PDF: "هقدر استدعي أي عدد وأشوف كان فيه إيه، ودي حاجة مهمة هتلقى نظرة على مصر القديمة بكل التواريخ".

وأكد، أنه لا يوجد أي جريدة اقتصادية في مصر: "أنا بسمع إن البورصة ارتفعت 3 مليار، ونزلت 6 مليار، مفيش مقال بيحلل ده، بالرغم من وجود الكثير من الخبراء وده بيبقي اهتمام الناس"، مشيرًا إلى أن البوابة، ستضم ركنا ثابتا للبرامج الحوارية: "هنختار للناس أهم الحاجات اللي موجودة في القنوات بتاعتنا، وده هيحتاج بروتوكولات، والكلام ده هنوقعه بمنفعة تبادلية".

وتابع: "هيكون فيه رسائل للقراء، وأفكار ومقترحات، وهيتقسم لـ6 أقسام، بداية من مشكلات الناس مع الصحة، والشائعات اللي بتتنشر، والفيس بوك وتويتر، وأنا دوري كصحفي، أني اتعامل معاه بالحوار، والرأي وده، هيخلق قيادات صحفية كتير جدًا، لأنه هيبقى محتاج عدد كبير جدًا، من الصحفيين، هيتواصلوا مع المواطنين".