صور.. مخرج ياباني يزور قرية محمد صلاح لإعداد فيلم تسجيلي عنه

زار المخرج الياباني سانوش أراي، قرية النجم العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب ليفربول الانجليزي، لإعداد برنامج تسجيلي عن اللاعب، من أجل تسليط الضوء على مشوار حياته الكروية منذ أن كان في نادي المقاولون العرب بطنطا مرورا بفرع النادي في القاهرة وصولا إلى الأندية الأوروبية.

وعقد المخرج الياباني حوارات مع أصدقائه وأهل قريته نجريج مسقط رأسه ومدربيه في المقاولون، وزار المعهد الأزهري، الذي تبرع ببنائه بمسقط رأسه، والجمعية الخيرية التي أسسها، لمساعدة المحتاجين والفقراء.

رافق وفد التصوير سمير مهنا، مدير إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، بمشاركة عبدالنبي مصباح، من مركز إعلام بسيون، برئاسة وليد جعفر، والمهندس ماهر شتيه، عمدة القرية، والحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح، ولفيف من رجال القرية، وخلال الزيارة تواجد بعض المسؤولين بالمنطقة الأزهرية في طنطا، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمعهد الأزهري تمهيدا لافتتاحه قريبا.