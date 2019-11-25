كرم جبر: نسعى لإنشاء إدارة تسويق إلكتروني وبوابات متخصصة كبرى

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تسعى حاليا لإنشاء إدارة متخصصة في التسويق الإلكتروني ذات أهداف محددة بخلاف إنشاء بوابات متخصصة كبرى ستحمل بصمات مميزة عن منافسيها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلاميه لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن دمج المؤسسات الصحفية يتم الترويج له لإحداث نوع من الغضب لدى الصحفيين: "أنا مقدرش أدمج مؤسسة خاسرة بمؤسسة ناجحة فتاخدها وتقع"، موضحا أن أحد أهم شروط الدمج هو أن تكون المؤسستين ناجحتين ولهما أصول: "لما هعمل دمج مع مؤسستين ناجحتين هيكون فيه انتفاع".

وأكد أنه قد تم عمل حصر شامل لكافة الأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية جميعها: "الأصول الموجودة فيه منها نظيفة وأخرى بها مشاكل مع الأحياء أو عليها ضرائب ودي النسبة الغالبة، وهنوقف ده لحد ما نبدأ خطة الإصلاح مع وجود جدول زمني محدد التاريخ لسداد الالتزامات وتبقى المؤسسات قادرة على السداد"، مشيرا إلى أن هناك إحدى المؤسسات تمتلك 10 الآف متر في القاهرة الجديدة ونجحت في الحصول على رخصة لإنشاء مدرسة حرفيه: "احنا قولنا نحولها ونخليها خاصة بصناعة الصحافة والطباعة، وتمويلها هييجي من خلال صندوق يجمع فيه الأموال".

وتابع: "كل مؤسسة هتعرض الأصول اللي عندها وسيتم تسييلها بشرط أن يكون أصل غير مستغل ومش عليه مشاكل، والفلوس اللي هتتحط هتكون لحساب المؤسسة ومش هيصرف عليها مليم واحد على مرتبات الموظفين؛ ولكن سيتم ضخ المبلغ بأصل استثماري ليدر عائدا على كافة المؤسسات".