أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الشباب يلتذذون بتعذيب قطة بتعليقها على باب أحد محلات الحلاقة، وسط صراخ القطة.

الفيديو أظهر تعليق الشباب القطة على الباب من أعلى، وسقوطها على الأرض أكثر من مرة، ورش المياه عليها أثناء تعليقها بباب المحل من أجل سقوطها، وكلما تسقط يعلقونها مرة أخرى، ويقومون بالعد لها وكأنها تقوم بلعب "العقلة".

الأمر لم يتوقف عند ذلك، لكنهم ألقوا القطة لبعضهم البعض، وسقطت على الأرض أكثر من مرة ، وقاموا بغمرها بالمياه، الأمر الذي واجهه مستخدمو مواقع التواصل باستنكار شديد، ووجهوا لومًا حادًا للشباب، وقال أحد المعلقين: "حسبنا الله ونعم الوكيل قادر ربنا يشلك وينتقم منك عاملين رجالة على حيوان ضعيف مش قادر ياخد حقه منك".

فيما قال آخر: "الناس خلاص اتعدم من قلوبها الرحمة، إن شاء الله تشوفوا اللي انتوا عملتوه فيها ده يتعمل في كل واحد فيكوا وماتلاقوا اللي ينجدكوا حسبي الله و نعم الوكيل، تتعلق في باب جهنم إن شاء الله ومبروك عليك دعواتنا ويا رب تكون في ساعة الاستجابة".