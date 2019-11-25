وزيرة التضامن: إحنا الدولة الوحيدة اللي اختارت تفرش شقق المواطنين

قالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إطلاق برنامج "جدعان السيدة" و"ست الكل" لسكان منطقة "روضة السيدة" بحي السيدة زينب، لتوعيتهم والحث على النظافة ومحاربة المخدرات والصحة الإنجابية والحفاظ على عدم تسرب الطلاب من التعليم ولحصر كل متطلباتهم وتنفيذها: "إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي اختارنا نفرش شقق المواطنين من أوضة سفرة ومطبخ وبنجهز الشقة علشان يبدأوا حياة جديدة"، بحسب قولها.

وأضافت "والي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القيادة السياسية تسعى لإعادة شعور الانتماء لدى كافة المواطنين؛ والتي بدأتها من منطقة "روضة السيدة": "المجتمعات تنمو بالفن والأدب والرياضة وإلقاء الشعر والحكي"، موضحة أن الدولة تهتم بعقد مسابقات فنية ورياضية وتدريب مهني لأهالي المنطقة وأنشطة متنوعة بين السكان لتوطيد روح الانتماء بين السكان والمنطقة: "وإلا هيتدهور ويتحول لمكان عشوائي مرة أخرى".

وأكدت الوزيرة أن هناك عملا يجري على قدم وساق في محافظة القاهرة لتسكين أهالي المناطق العشوائية عقب البناء: "عملية كبرى؛ الأول هد وإخلاء وبعدين بندي للناس فلوس إيجار علشان يدفعوا إيجار في فترة البناء وفحص أوراق المتقدمين، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العمل يجري في الريف وبمجال الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لكل المواطنين: "صرفية 15 ديسمبر ستصل إلى 3 ملايين و100 ألف أسرة".

وتابعت قائلة: "أنا اجتهدت أصبت أحيانا وأخطأت أحيانا، ولكن سبت برنامج قوى صلب العالم كله بيشيد بيه".