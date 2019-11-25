"صحة النواب": مصر المركز الـ3 في الولادة القيصرية عالميا

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر هي الدولة ذات الترتيب الثالث في الولادة القيصرية وفقا لمنظمة الصحة العالمية: "وصلنا لـ55% ولادات قيصرية، والطبيعي لا يتجاوز الـ15 لـ25%".

وأضاف "مرشد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وطبقا للإحصائيات؛ فإنه يتم ولادة مليون و375 ألف ولاده قيصرية في مصر، موضحا أن المجتمع والثقافة الصحية وعدم تقبل المضاعفات الولاده: "فيه ستات تقولك أنا مش عايزة وجع ومش عايزه أفضل مستنية الـ12 أو الـ36 ساعة، وأنا عايزة أولد في اليوم الفلاني علشان جوزي يبقي موجود جنبي".

وأكد أن الولادة القيصرية سيتم وضع ضوابط له: "هنحط معايير للقيصرية، لازم الطفل يبقى وضعه مش طبيعي أو الأم صحتها فيها حاجة أو الجنين صحته فيه حاجة يعني فيه معايير معينة هنحطها مع خبراء في علم التوليد والنساء ووزارة الصحة"، مشيرا إلى أنه سيتم وضع عقاب أو جانب تأديبي للأطباء والمستشفيات التي ستحيد عن هذا الإجراء.