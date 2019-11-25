رئيس جامعة الأزهر: الحديث في الدين أصبح مهنة من لا مهنة له

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، إن الحديث في الدين قد أصبح مهنة من لا مهنة له: "لا يفهم في الطب إلا أهل الطب، ولا يرتدي الزي العسكري إلا من هو في الجيش أو الشرطة، لكن بالنسبة للحديث في الدين أصبح مهنة من لا مهنة له، ومن هنا تأتى البلبلة والتطرف والإرهاب".

وأضاف "المحرصاوي" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة تعمل حاليا على توحيد الكتاب الجامعي بالكليات الشرعية الخاصة بالجامعة متوازيا مع التطور الموجود في المجتمع، موضحا أن الكتب الموحدة ستتم بإشراك عدد من كبار أساتذه الجامعة.

وأكد أن حديث أي شخص في أمور الدين دون الإلمام به فهو البداية لبذرة الإرهاب؛ ومن الضروري البحث والمذاكرة قبل الحديث في أمور الدين.