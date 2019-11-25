قال الدكتور أيمن عبدالعزيز المنسق التنفيذي لمشروع مودة في وزارة التضامن الاجتماعي إنّ المشروع يستهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج، سواء في الجامعات أو التجنيد أو الخدمة العامة أو الشرطة.

وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع إذاعة البرنامج العام أنّ الفئات المستهدفة في المرحلة التجريبية للمشروع كانت في المحافظات الأعلى في نسبة الطلاق، مثل "القاهرة، الإسكندرية، وبورسعيد"، وأنّ المشروع درّب بعض من أعضاء هيئة التدريس بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس وحلوان لتوعية الطلاب.

وتابع المنسق التنفيذي لمشروع مودة أنّ وزارة التعليم العالي وقعت بروتوكولا مشتركا مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستهداف 5 جامعات أخرى في العام المقبل لتعميم الاستفادة، كما أنّ النسبة الأكبر من الشباب المصري موجودة في الجامعات، لذلك تقدم لهم رسائل من خلال برنامج مودة لتوعيتهم بمفهوم الزواج ومعرفة الطرف الآخر، والمبادئ الأسرية والتكافؤ المادي والثقافي والاجتماعي والنفسي.