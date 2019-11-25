أصيبت 20 طالبة بمدرسة حسين مرسال الفنية بنات بحي المحمودية في عاصمة محافظة أسوان، اليوم الاثنين، باختناقات، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

وذكرت مصادر بمديرية الصحة بأسوان، أنه جرى نقل الطالبات لمستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج، وأن التحريات الأولية تشير إلى وجود تسرب غاز من أحد المصانع القريبة من المدرسة، أسفر عن اختناق الطالبات.

فيما انتقلت قيادات محافظة أسوان ومسؤولو الأمن إلى المدرسة، بينما توجهت لجنة إلى مصنع كيما، للوقوف على ملابسات التسريب ومعرفة إذا كان المصنع السبب أم لا، ولم تصدر المحافظة ولا إي من مديرياتها بيانا رسميا بالواقعة حتى الآن.