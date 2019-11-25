استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك فى مجال البترول والغاز الذى يسهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين.واستعرض الملا منظومة عمل قطاع البترول والإجراءات والبرامج المتطورة التى أدت إلى تحقيق نتائج متميزة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف أنشطة البترول والغاز واهتمام الشركات العالمية بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار الملا إلى مناطق البحث والاستكشاف البكر الواعدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر التي تمثل فرصاً جيدة للشركات العالمية، بالإضافة إلى المناطق البحرية للدول الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوسط ذات الاحتمالات الغازية المرتفعة.

ومن جانبها أبدت السفيرة النرويجية رغبة الشركات النرويجية العاملة فى مجال إنتاج البترول والغاز مثل شركة أكوينور للعمل فى مصر فى هذه المناطق الواعدة بما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة وخبرات بشرية ، بالإضافة إلى شركات الخدمات النرويجية المتخصصة ، مشيدةً بالتعاون السابق بين شركتى هوج وبى دبليو في مجال الغاز الطبيعى من خلال سفينتى التغييز الأولى والثانية ، فضلاً عن مساهمة الشركة النرويجية بى جى إس فى مشروع عمليات البحث السيزمى ثنائى الأبعاد والمعالجة للبيانات وتسويقها لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس".

كما استعرض الملا مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يعطى تنمية وتطوير الكوادر البشرية اهتماماً كبيراً لإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة العمل البترولى فى المستقبل، الى جانب استعراض التعاون القائم حالياً بين قطاع البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر لتنفيذ برامج عملية فى مواقع عملها بمختلف دول العالم، وأبدت السفيرة النرويجية اهتمامها بالمشاركة فى التعاون فى هذا الشأن .

وعلى جانب آخر وجهت السفيرة الدعوة للمهندس طارق الملا لحضور المؤتمر والمعرض العالمى للبترول الذى سيعقد بالنرويج فى أغسطس القادم.