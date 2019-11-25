محافظ أسوان يزور الطالبات المُصابات بالاختناق للاطمئنان على حالاتهم

زار اللواء أحمد ابراهيم، محافظ أيوان، قبل قليل، الطالبات والمعلمات المصابات بحالات اختناق في المستشفيات التى تعالجهم إثر استنشاقهم لغاز النشادر المتسرب من مصنع كيما أسوان، مشيراً إلى أنه فور تلقيه بلاغاً بحدوث حالات الاختناق بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم، توجه إلى مبنى المدرسة، وقام باستدعاء الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور محمد الدخيلى مدير الإسعاف.

وقال بيان صادر عن المحافظة، إن المحافظ وجه بسرعة قيام فرق سيارات الإسعاف بنقل الحالات المصابة لمستشفى أسوان الجامعي بواقع 54 حالة، وأيضاً لمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بواقع 30 حالة، وتم خروج معظمهم بعد تماثلهم للشفاء وتلقي العلاج اللازم، وأضاف البيان أن محافظ أسوان قد توجه إلى مصنع كيما القديم حيث أمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذى تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة لتسبب انتشار هذه الأدخنة في التلوث البيئي بالمناطق والأحياء السكنية في مدينة أسوان.

وذكر البيان أن المحافظ، قام أيضاً بإجراء اتصال تليفوني بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع وخاصة أنه تم التنبية أكثر من مرة عليهم بخطورة الانبعاثات المنتشرة والمتطايرة منه وهو الذى يتوازى مع إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالموقف الحالي.

كما توجه المحافظ إلى قسم الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، وأيضاً إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة للاطمئنان على الحالات المصابة بالاختناق ومباشرة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، بجانب توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة حيث رافقه كل من اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى النائبين ياسين عبد الصبور وحسن سيد خليل عضوا مجلس النواب .