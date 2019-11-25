84 طالبة ومعلمة.. حصيلة الاختناقات بانبعاثات مصنع كيما بأسوان

قال اللواء أحمد ابراهيم، محافظ أسوان، إن إجمالي عدد الطالبات والمعلمات المصابات بحالات اختناق، في مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية، جراء تسرب الغاز من مصنع كيما أسوان وصل إلى 84 حالة جرى نقلهن جميعا إلى كلا من مستشفى أسوان الجامعي، وأسوان التخصصى بالصداقة، مؤكداً على أنه وجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية لهن حتى تماثلهن للشفاء.

وأضاف المحافظ، خلال اطمئنانه على الطالبات، أنهن أصيبن باختناق إثر تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان، وذلك بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من المصنع، مشيراً إلى أن نحو 18سيارة إسعاف نقلتهن فوراً إلى المستشفيين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصنع كيما أسوان أنه انخفضت صباح اليوم، إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقال بيان للمصنع، قبل قليل، أنه واكب هذ الانخفاض تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذى تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

وذكر البيان، أنه على الفور، تم التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة والتوجيه بالإيقاف الفوري لوحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة للمشكلات الفنية التي أدت لزيادة الانبعاثات.

جدير بالذكر أن شركة كيما قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للتصحيح البيئي وجاري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.

يذكر أن 66 طالبة ومعلمة من مدرسة الثانوية الفنية بنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، أصيبت باختناق وضيق تنفس بسبب أدخنة وانبعاثات مصنع كيما.