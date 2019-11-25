بعد مرور 3 سنوات و132 يوما أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار عن قضية "ميكروباص حلوان" والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة حلوان"، حيث تسلمت المحكمة، صباح اليوم، رأي المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة لهؤلاء المتهمين قادتهم للإعدام، وأثبتت التحقيقات أن المتهمين يعتنقون الفكر التكفيري، وتلقوا تدريبات على السلاح الخفيف والثقيل، وكان من أبرز عملياتهم هي قتل الشهيد النقيب محمد حامد، معاون مباحث حلوان و7 آخرين من الشرطة، يوم 8 مايو 2016.

وترصد "الوطن" في نقاط أبرز العمليات التي ارتكبها منتسبو الخلية وتواريخ القضية:

الواقعة: الهجوم على سيارة يستقلها ضابط وأفراد من قسم شرطة حلوان، في منطقة كورنيش النيل بحلوان، مما أسفر عن مصرع ضابط و6 أمناء شرطة.

الزمان: 8 مايو 2016

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، وتوفير مأوى لأعضاء هذه الجماعة وإمدادهم بأسلحة نارية وذخيرة، وارتكاب العمليات الارهابية الآتية:

- استهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان على طريق "القاهرة - أسيوط" الزراعي.

- الشروع في قتل ضابط شرطة بالتبين وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

- قتل ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.

- قتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارتهما.

- اغتيال أمين شرطة بكمين المرازيق، جنوبي الجيزة.

- السطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

محطات القضية: 6 يونيو 2016 تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن اختباء عدد كبير منهم، بينما لقي عدد منهم مصرعهم بعد تبادل لإطلاق النار.

12 يناير 2017 عقدت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة.

13 مايو 2018 النيابة العامة تترافع أمام المحكمة وتطالب بإعدام المتهمين.

11 سبتمبر 2019 المحكمة تحجز الدعوى للحكم لجلسة السبت 28 سبتمبر

28 سبتمبر 2019 قررت المحكمة إحالة 7 متهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 12 نوفمبر للحكم، بعد ورود رأي المفتي.