محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة للتحقيق: "لا نظام ولا نظافة"

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي للتحقيق بسبب ما وصفه بالفوضى بعد أن لاحظ أثناء زيارته وجود الطلاب في الطرقات وخروجهم قبل الموعد الرسمي للخروج وتدني مستوى النظافة في دورات المياه وغياب الطلاب والمعلمين.

جاء ذلك حلال زيارة المحافظ للمدرسة اليوم، وأعرب عن استيائه الشديد لحالة التسيب في المدرسة، وعدم النظام والنظافة، ورافقه خلال الزيارة العميد عمرو فكري رئيس المركز والمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن التسيب الموجود في المدرسة ليس له علاقة بعجز في العاملين إنما بسبب عجز من الإدارة وقال "هذه ليست مدرسة ودورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي".

ووجه المحافظ حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة قائلا "لازم تشوفي المدارس كيف تدار" وأضاف أنه ليس من المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات لتطوير التعليم والنهوض به وأنتم تضيعوه بانعدام الإدارة والرؤية.

وتفقد "شاروبيم" عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة ومعمل العلوم ودورات المياه وغرف المعلمين والتى استاء منها بسبب عدم وجود نظام أو نظافة.