غرفة المنشآت السياحية تطالب مطاعم جنوب سيناء بمنع الأكياس البلاستيكية

دعت غرفة المنشآت السياحية، أعضاءها من المطاعم والمحال بمحافظة جنوب سيناء، إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع المنشآت والمطاعم السياحية بمحافظة جنوب سيناء، لتأثيرها السلبي على الحياة البرية والبحرية وتلوث البيئة عند التخلص منها، وذلك حماية للبيئة وتنفيذا للإجراءات التنفيذية التي قررتها الدولة ممثلة في وزراة البيئة.

وأضافت الغرفة، فى بيان اليوم، أنها تلقت كتاباً من قطاع الفنادق بوزارة السياحة بضرورة اتباع وتنفيذ المنشآت السياحية لقرار منع استخدام البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذاً للمبادرة الوطنية بمنع الأكياس البلاستيكية بكافة المحال التجارية والفندقية بمحافظة جنوب سيناء، على غرار ما جرى تنفيذه في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، التي منعت تداول البلاستيك في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والشاليموه بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت الغرفة، على أن أعضاء الجمعية العمومية يدعمون كافة تحركات وجهود الدولة المصرية للحفاظ على البيئة.