كشفت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية، اليوم، النقاب عن أن اليابان تدرس وضع إطار زمني محدد لرفع قيود التصدير عن كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا التطور يتناقض مع المزاعم القائلة بأن طوكيو لم تتزحزح ولو بجزء بسيط عن قراراها بعد قرار سول الأسبوع الماضي بتأجيل موعد إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الثنائية.

وقالت طوكيو: "إن إبطال القيود التجارية سيستغرق شهرا"، واقترحت إجراء محادثات قبيل موعد انتهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية يوم الجمعة الماضي، وفقا للمصادر.

وكانت اليابان فرضت قيودا على صادراتها إلى كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، فيما فُسر ذلك على أنه خطوة انتقامية واضحة إزاء قرارات المحكمة الكورية العليا في قضايا العمل القسري إبان زمن الحرب.

وقررت كوريا الجنوبية في الشهر التالي إلغاء اتفاقية الأمن العام، مطالبةً طوكيو بالتراجع عن قرار قيود التصدير، بينما قامت سول بتأجيل وقف العمل باتفاقية الأمن العام التي كان مقررا لها الجمعة الماضية، في أعقاب ذكر اليابان لإطار زمني واقتراحها لاستئناف المحادثات بين السلطات المختصة بإدارة الصادرات من كلا الجانبين.

وقال مصدر في سول -فضل عدم الكشف عن هويته- إن "الجانب الياباني ذكر أنه من أجل التراجع عن قيود التصدير، هناك حاجة إلى التأكد من عدم وجود مشاكل في نظام كوريا الجنوبية لإدارة الصادرات والواردات، على الرغم من أن الأمر مجرد شكليات"، مضيفا إن الجانب الياباني رجح أن الأمر سيستغرق شهرا تقريبا.