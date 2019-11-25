يصل وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي حكمة الله زاده نعمة الله، مساء غد الثلاثاء، للقاهرة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى؛ ليترأس الدورة الثانية للجنة العليا الحكومية المصرية الطاجيكي للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؟

وقال القائم بأعمال سفارة طاجيكستان بالقاهرة رحيم الله شيرزاده، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن وزيرة التعاون الدولي والاستثمار الدكتورة سحر نصر ستترأس مع وزير التنمية الاقتصادية الطاجيكي أعمال اللجنة العليا المشتركة التي تنطلق، بعد غد الأربعاء، ولمدة يومين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل والزراعة والتعليم والطاقة والثقافة والسياحة ومجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد شيرزاده، أن كلا الجانبين أعربا عن رغبتهما واستعدادهما لدعم علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وطاجيكستان، مشيرا إلى أن وزير الثقافة الطاجيكي شمس زاده أرومبيك بيك شادي الدين سوف يجري مباحثات مع وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم على هامش أعمال اللجنة، موضحا أنه من المتوقع أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوفد الطاجيكي حكمة الله زادة نعمه الله.

وأضاف القائم بأعمال سفارة طاجيكستان، أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها بروتوكول الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في مصر وطاجيكستان، وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ونظيرتها الطاجيكية؛ لدعم الاستثمار المشترك، فضلا عن مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة في طاجيكستان.