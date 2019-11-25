افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، والتي تعد أول مكتبة فرعية داخل الأقاليم، والمقامة على إجمالي مساحة 1250 مترا، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، وتحتوي على 13665 عنوان كتاب بإجمالي 19905 نسخ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسفير عبدالرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، والسفير رضا الطايفي، أمين صندوق مكتبات مصر.

أكد المحافظ على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشئ والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية وما تنظمه من ورش عمل وندوات وفاعليات مختلفة.

الجدير بالذكر أن فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار هو أحدث فروع مكتبة مصر العامة وتسري عليه أحكام لائحة تنظيم العمل بمكتبة مصر العامة بدمنهور وأنظمتها المالية والإدارية والقانونية، وتصبح تبعية المكتبة كاملة لمكتبة دمنهور كفرع لها.

المكتبة تضم مبنيين على مساحة 1250 مترا

وتتكون المكتبة من مبنيين، الأول يضم قاعتي اطلاع للكبار بالدور الأرضي تخدمان الفئة العمرية من 16 سنة وما فوقها، وتقدم الخدمات المكتبية والمعلوماتية في المعارف العامة، علم النفس والفلسفة، الديانات، العلوم الاجتماعية، اللغات والعلوم البحتة، كما تتضمن عناوين الكتب في العلوم التطبيقية، الفنون والآداب، التاريخ والجغرافيا والتراجم، وتحتوي قاعات الكبار على 5200 عنوان بإجمالي 6980 نسخة.

كما يضم المبنى قاعة الشباب بالدور الأول علوي وهي تخدم الفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة، وتحتوي على 1185 عنوانا بإجمالي 2675 نسخة، وتقدم الخدمات المكتبية والمعلوماتية في المعارف العامة المبسطة، الديانات، العلوم الاجتماعية، اللغات، كما تحتوي على العلوم البحتة البسيطة، العلوم التطبيقية المبسطة، الفنون والآداب والتاريخ، بالإضافة إلى إتاحة كتب برايل.

قاعة مخصصة للأطفال لممارسة الأنشطة والألعاب التعليمية

أما المبنى الثاني فيضم قاعة الأطفال من 3 إلى 10 سنوات وتحتوي على 2280 عنوانا بإجمالي 3600 نسخة، وتحتوي على مجموعة كبيرة من القصص والكتب المناسبة للأطفال، كما تحتوي على مجموعة من الألعاب التعليمية والألعاب الهادفة لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية والعلمية، ويقام بها بعض الأنشطة المخصصة للأطفال من ورش تعليم الرسم وتحسين الخط والأشغال اليدوية الفنية والموسيقى وغيرها، بالإضافة إلى الأنشطة والورش الخاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قاعة مؤتمرات ومعامل الحاسب الآلي

قاعة المؤتمرات وهى مجهزة بأحدث الأجهزة ووسائل العرض والتواصل المناسبة لإقامة الفعاليات المختلفة من المؤتمرات والندوات واللقاءات التثقيفية والأدبية وورش العمل المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية قدراتهم الذاتية، مثل دبلومات ودورات التنمية البشرية مختلفة الموضوعات، والدورات المحاسبية وغيرها من الدورات المتخصصة .

معامل الحاسب الآلي واللغات والمجهزة بأحدث الأجهزة والشاشات التفاعلية، والوسائل السمعية اللازمة لتقديم الدورات التدريبية المختلفة على برامج الحاسب الآلى الدولية والمحلية، وكذلك المنح والبرامج الخاصة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

إدارة الاشتراكات والإعارة والمكاتب الإدارية وتُقدّم بها خدمات الاشتراكات السنوية واستخراج كارنيهات العضوية وإدخال بيانات الأعضاء والرواد وخدمات الإعارة الداخلية والخارجية للأعضاء، بالإضافة إلى مكتب حجز الدورات التدريبية من لغات وحاسب آلي وتنمية بشرية ورسم وموسيقى وأشغال يدوية وغيرها من دورات.

كما تضم المكتبة وحدة أمن وحديقة داخلية مقامة على مساحة 350 مترا، ومجهزة لإقامة أنشطة الأطفال وورش العمل المختلفة وحفلات المكتبة كما يقام بها استراحة لرواد المكتبة، والحديقة المجاورة وتبلغ مساحتها حوالى 450 مترا، وتحتوي على بعض الألعاب الترفيهية كما يقام بها بعض الأنشطة المخصصة للأطفال.