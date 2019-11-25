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مليون و380 ألف جنيه لتمويل مشروعات صغيرة لـ69 شابا في المنيا

مليون و380 ألف جنيه لتمويل مشروعات صغيرة لـ69 شابا في المنيا

الدنمارك وبولندا تحتفلان بـ100 عام من الروابط الدبلوماسية

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