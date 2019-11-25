أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب 7 واللاذقية 8 وحلب 6 وحماة 3.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم، إنه تم رصد 13 انتهاكا آخر للهدنة، 5 منها في حماة، و8 باللاذقية.

وأضافت الوزارة الروسية، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة رصد تحركات اللاجئين السوريين ونفذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي بلغ 2.45 طن إلى سكان بلدة عالقين بريف درعا.

وبينت أنه جرى إقامة فعالية تعليمية إنسانية تحت عنوان: "من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا"؛ شهدت توزيع 400 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.94 طن، موضحة أنه جرى بشكل عام تنفيذ 2255 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3749.64 طن.