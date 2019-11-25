قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة وعددها 8 مناطق استقبلت وفوداً سياحية من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن منطقة آثار تل العمارنة استقبلت وفداً سياحياً من دولة نيوزلندا، وصل للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.

ووجه محافظ المنيا، مدير إدارة السياحة بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

بدوره، وقال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بـ20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم محافظة المنيا أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.