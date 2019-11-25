أحيا النجم هيثم شاكر، مساء اليوم، واحدة من أضخم حفلات الجامعات، أمام حرم كلية صيدلة حلوان، بحضور نحو 70 ألف من طلاب الجامعة، من مختلف المراحل والكليات، ممن حرصوا على التواجد، منذ ظهر اليوم، في انتظار نجمهم المفضل.

كانت الحفلة، تحت رعاية حملة "أنت أقوى من المخدرات"، لحث الطلاب على ضرر المواد المخدرة، وأهمية الابتعاد عنها، والاهتمام بالتعليم، واللياقة البدنية، وجرى الاستعانة بالنجم هيثم شاكر، ليقود الحملة، تزامنا مع تحقيق ألبومه الأخير "معرفة قديمة"، نجاحات كبيرة، وتصدره الأكثر استماعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

صعد "هيثم" إلى خشبة المسرح في الثالثة والنصف من عصر اليوم، مرددا لأغنية "أصلي قديم"، وسط هتافات وصيحات الإعجاب، التي لم تنقطع طوال فترة تواجده، التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، من الحماس والإبهار، مع أغانيه الشهيرة، منها "خليك جنبي" ،"سيبني" ،"خدني"، "خليك جنبي" و"لحقتيني"، "كنت مداويني" و"معرفة قديمة"، "هوا يا هوا" و"العيون السمر يابا"، وغيرها، ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وكرمت جامعة حلوان، هيثم شاكر، وحصل على درع تكريم آخر، من حملة "أنت الأقوى"، وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي.

وحرص "هيثم"، في ختام فقرته، على شكر اتحاد طلاب جامعة حلوان وحملة "أنت الأقوى"، ومنظم الحفل العالمي، وليد منصور، وصوت أشرف جاكسون، ومسرح أحمد الحمامصي، وعبده الباز.

يذكر أن هيثم شاكر، وقع مؤخرًا لشركة المنتج وليد منصور لإدارة أعماله، ويتولى وائل المصري مدير إدارة أعمال الفنانين بالشركة.