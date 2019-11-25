رفضت إيران، اليوم الاثنين، حكما قضائيا أمريكيا يأمرها بدفع 180 مليون دولار لمراسل "واشنطن بوست"، جيسون رضايان، الذي أمضى سنة ونصف السنة في السجن بعد اتهامه بالتجسس في العام 2014.

وأفرج عن "رضايان" في يناير 2016، مقابل الإفراج عن سبعة إيرانيين، كانوا مسجونين في الولايات المتحدة.

وأمرت محكمة أمريكية، إيران، الجمعة، بدفع تعويضات عن الألم والمعاناة والخسارة المادية التي تكبدها رضايان خلال 18 شهرا من الاحتجاز.

وشهدت العلاقات بين طهران وواشنطن مزيدا من التدهور في مايو الماضي في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.

وأفرج عن رضايان وثلاثة أمريكيين آخرين في 16 يناير 2016، في اليوم الذي دخل الاتفاق حيز التنفيذ.