أمرت نيابة كفر الشيخ، شريح جثة فني كهرباء لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تأدية عمله، وأصيب 4 آخرين.

وقرر المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تشكيل لجنة موسعة لكشف ملابسات الحادث، حيث تضم 3 رؤساء قطاعات كفر الشيخ ورئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة ورئيس قطاع الجودة بالشركة.

ولقي فني كهرباء مصرعه وأصيب 4 آخرين، إثر حادث صعق كهربائي لفنيين بشركة الكهرباء عند كوبري الهويس ببلطيم، وانتقلت قيادات شركة الكهرباء إلى مكان الحادث، كما نقل الجثة والمصابين لمستشفى بلطيم المركزي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مصدر بديوان محافظة كفر الشيخ، لـ"الوطن"، إن الفنيين تعرضوا لحادث صعق كهربائي خلال تواجدهم وقيامهم بأعمال الصيانة بالقرب من كوبري الهاويس ببلطيم، مضيفاً أن المتوفى يدعى أحمد خالد لطفي معوض، 30 عاماً، من مركز الحامول، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من حمادة محمد زين، 35 عاماً، من قرية الأبعادية، والدسوقي عبد العاطي محمد، 19عاماً، وعلي صابر علي، 34 سنة عاماً، وأحمد عوض عبد الباقي، 45 عاماً، جميعهم من الحامول، ومصابين بإغماء.

وأضاف المصدر في تصريحه، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم، كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، واستدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، وإعداد تقريراً للنيابة العامة تمهيداً لإجراءات الدفن.

وأوضح المصدر، أنه جرى تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الحادث ووسائل الأمان التي يجب أن يلتزم بها الفنيين عند القيام بأي مهمة أثناء العمل، مشيراً إلى أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وجه بالوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الرعاية للفنيين المصابين.