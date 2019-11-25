تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية، اليوم، من السيطرة على مشاجرة حامية، اسُتخدمت فيها الأسلحة النارية بين تجار مواشي بسوق قرية الجعفرية بسبب خلافات مالية بينهم.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد البرجي بمركز السنطة، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين تجار مواشي بسوق الجعفرية مركز السنطة.

كما باشرت إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، ومباحث مركز السنطة برئاسة الرائد محمد الدهراوي، والنقيب حسام قطامش، والقوة المرافقة إلى محل البلاغ بسوق المواشي بالجعفرية، وبالبحث والتحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب تعاملات مالية بين المدعو "سليمان. خ. عزالدين"، 25 عاما، عاطل، والمدعو "أحمد. م. الزناري"، 30 عاما، تاجر مواشي، ومقيمان بـ"شنتنا" التابعة لبركة السبع محافظة المنوفية.

كما ضبط الطرف الأول "سليمان. ع"، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وعدد 2 طلقة، وتحرر المحضر رقم 21629 لسنة 2019 جنايات السنطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.