قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة بصدد إصدار كتاب يوضح الملابس المسموح للمعلمين ارتدائها داخل المدارس، وهذا لا يعني تطبيق الزي الموحد على المعلمين ولكن سيتم فيه وصف مواصفات الزي، وسيتم تنظيم ألوان المدارس، وهذا الكتاب سيوضح الألوان المقبول ارتدائها من قبل المدرسين والألوان غير المقبولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن التجربة التي قام بها محافظ الوادي الجديد فريدة والجميع أشاد بها، حيث قام بتطبيق الزي الموحد ولكن هذا القرار خاص بالمحافظ وليس بالوزارة، مضيفًا: "احنا عاوزين الزي يبقي مقبول زي ملابس البنوك وجميع المؤسسات، مينفعش نقف قدام الطلاب بشكل مش مقبول لأن المعلمين هما القدوة وهما المثل الأعلى".

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن المكياج الصارخ للمعلمات أمر مرفوض، حيث تعد المعلمة قدوة للطالبات، ويجب أن تكون الملابس مقبولة ومتناسقة، مضيفًا: "الدولة مش بتفرض لبس معين، بنحاول ننظم زي المؤسسات والبنوك، زي المدارس اليابانية، زي المدارس الدولية الحكومية والمدارس التجريبية الحكومية وإيه المانع إننا نعممه في مصر كلها".

ووجه الإعلامي سؤالا لنائب الوزير: "ماذا لو استنكر المعلمين ذلك باعتبارها حرية شخصية؟"، فرد: "الحرية الشخصية بعد المدرسة، بعد الخروج من مكان العمل، لأن العمل ليه قواعد منظمة، نسعى أن يكون لدينا Dress Code للمعلمين في مدارس مصر".