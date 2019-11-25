قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن هناك تكتم شديد حول التعديلات الوزارية المرتقبة، وهناك حرص من قبل الحكومة عن عدم الكشف عن أي أسماء حتى إظهارها للعلن بشكل رسمي، موضحًا أن كل الأسماء الذي طُرحت في الصحف والمواقع الإخبارية بشأن الوزراء الباقين أو من سيتم تغييرهم تُعد تكهنات من بعض المصادر أو من أعضاء مجلس النواب وليست أسماء نهائية.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن هناك أكثر من جهة تقوم بترشيح الوزراء الجدد، ولكن من يملك القرار النهائي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن كل ما يتم الآن تداوله من أخبار تتعلق عن أسماء بعينها بورصة تكهنات وليست اختيارات نهائية وقد تحدث مفاجآت في الفترة المقبلة.

وأوضح أن التغييرات ستطال أيضًا بعض المحافظين، وأول التغيرات الجديدة سيكون محافظ الإسماعيلية حيث أن منصبة شاغرا منذ فترة طويلة، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ترشيحها لمنصب أممي مرموق، موضحًا أن مصر بالفعل كانت في حاجة إلى تعديل وزاري، وهذا التعديل فكرة واردة في أي وقت.

وتابع: "بعض الوزراء ارتبكوا أخطاء قاتلة سببوا حرجا للحكومة وكذلك لمؤسسة الرئاسة، كلما طال الوزير في منصبة يعتبر أنه صار مخلدا في هذا الأمر وهذا شيء خاطئ، وضخ دماء جديدة يكون جيدا خاصة الوزارات المرتبطة بحياة المواطنين".