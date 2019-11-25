وافقت الجمعية العمومية لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، الذي يجمع 300 غرفة من 23 دولة يمثلون أكثر من 100 مليون شركة، على استضافة الإسكندرية لجميع فاعليات اتحاد الغرف في عام 2022 احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء غرفة الإسكندرية.

وستتضمن تلك الفعاليات من استضافة الجمعية العمومية للاتحاد، وقمة السياحة الأورومتوسطية الثامنة، وقمة المدن الأورومتوسطية الحادية عشر، وملتقى سيدات الأعمال الأورومتوسطي الثالث عشر، إضافة إلى تنظيم الإسكندرية لملتقى اللوجيستيات والنقل العربي الأوروبي الأول وقمة موانئ البحر الأبيض الرابعة في مارس 2020.

وكانت الجمعية قررت بالإجماع إعادة انتخاب أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية لرئاسة الاتحاد لدورة جديدة.