تعرض دور السينما المصرية، حاليًا، فيلم الجريمة والتشويق "21Bridges"، الذي تدور أحداثه حول المحقق أندريس دافيس الذي يدخل في مطاردة مع مجموعة من القتلة، وتقرر السلطات غلق جميع جسور المدينة الـ21 لمنع دخول أو خروج أي شخص من جزيرة مانهاتن.

أبطال الفيلم شادويك بوسيمان، ستيفن جيمس، جي كيه سيمونز، سيينا ميلر، فيكتوريا كارتاجينا، ديل بافينسكاي، كيث دايفيد، تايلور كيتش، والمخرج بريان كيرك.

ويُعرض الفيلم في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، أمير، الأمير، سيتي سنتر، مول مصر، جلالكسي، داندي مول، أوديون، سيني بلكس جرين بلازا، سيتي ستارز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال، بوينت 90.