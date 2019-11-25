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"الوطن" تحصد جائزة "أريج" لأفضل تحقيق مرئي

"الوطن" تحصد جائزة "أريج" لأفضل تحقيق مرئي

الحكومة تقرر تطوير "الصناعات الغذائية" وتتحرك لضبط "سوق المقاولات"

الحكومة تقرر تطوير "الصناعات الغذائية" وتتحرك لضبط "سوق المقاولات"

النيابة: تحريات الأمن الوطني أثبتت إنشاء جماعة الإخوان لـ"مدى مصر"

النيابة: تحريات الأمن الوطني أثبتت إنشاء جماعة الإخوان لـ"مدى مصر"

الحكومة توضح حادث اصطدام سيارة بكمين أمني خارج كمبوند رئيس الوزراء

الحكومة توضح حادث اصطدام سيارة بكمين أمني خارج كمبوند رئيس الوزراء

السيطرة على حريق "مصنع القناطر".. وخسائر مبدئية تصل لـ 20 مليون جنيه

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