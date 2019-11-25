عرضت فضائية "Extra news"، تصريحات تلفزيونية للإخواني الهارب عصام تليمة، هاجم فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "تليمة"، إنه لا قيمة للفرد في جماعة الإخوان، إلا أن ينفذ، القيادات تتعامل مع الصف بما يسمى في الشريعة عقد الإذعان، فهو عبارة عن طرفين، ويكون الطرف الثاني ملزمًا بكل شيء، في حين أن الطرف الأول وهو الجماعة لا يكون مطالبًا بأي التزام.

وأضاف أن قادة الجماعة الإرهابية لم يستشيروا الأعضاء، بشأن النزول في ثورة 25 يناير، أو الخروج للميدان، أو مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012 من عدمها، أو أي شيء، حتى اعتصام رابعة الإرهابي.

وتابع: "الفشل والاختراق يأتي من قيادات الجماعة فقط، ومنذ اليوم الذي توفي فيه حسن البنا، لم تعقد الجماعة مؤتمرًا عامًا".