عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الثلاثاء، تسييس الجرائم الجنائية على "السوشيال ميديا" مهنة الخونة و"الشائعات" سلاح "المارقين" للنيل من نزاهة الشرطة والقضاء

· أبرزها مقتل "ابنة ليلى غفران وطفلي ميت سلسيل وسوزان تميم وشهيد الشهامة وريان ومحمد وعصافير الجنة وجنة وأماني"

وفي العدد أيضًا: القطبان يستعدان لمعارك أفريقيا

· الأهلي يسافر من الغردقة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي ويستبعد "محسن وجمعة"

وحول مهرجان القاهرة السينمائي تقرأ: فيلم فلسطيني في المهرجان

· "بين الجنة والأرض".. يسرد الحياة الفلسطينية.. ونجوى النجار: الفيلم مستوحى من قصص حقيقية