تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الثلاثاء، تسييس الجرائم الجنائية على "السوشيال ميديا" مهنة الخونة و"الشائعات" سلاح "المارقين" للنيل من نزاهة الشرطة والقضاء
· أبرزها مقتل "ابنة ليلى غفران وطفلي ميت سلسيل وسوزان تميم وشهيد الشهامة وريان ومحمد وعصافير الجنة وجنة وأماني"
وفي العدد أيضًا: القطبان يستعدان لمعارك أفريقيا
· الأهلي يسافر من الغردقة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي ويستبعد "محسن وجمعة"
وحول مهرجان القاهرة السينمائي تقرأ: فيلم فلسطيني في المهرجان
· "بين الجنة والأرض".. يسرد الحياة الفلسطينية.. ونجوى النجار: الفيلم مستوحى من قصص حقيقية