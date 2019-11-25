أعلن ملتقى أريج السنوي الثاني عشر فوز "الوطن" بالمركز الأول، لأفضل تحقيق متلفز "فئة الأفلام القصيرة"، عن تحقيق بعنوان "اعتزال إجباري"، أعده الصحفى بقسم التحقيقات بالجريدة أحمد عصر، ونافس تحقيق "الوطن" مرشحين آخرين.

وكان 70 مشاركًا من دول عربية مختلفة تنافسوا على جائزة أريج 2019 لأفضل تحقيق متلفز، وجرى إعلان الفائز، أمس، خلال الملتقى الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان تحت شعار "الإعلام فى زمن التطرف".

وألقى تحقيق «اعتزال إجباري» المنشور في «الوطن»، 2 مايو 2019، الضوء على تهرب اتحادات الألعاب الفردية من علاج أبطالها، ورصد تعرُّض عدد من أبطال الرياضات الفردية لمعاناة بعد تعرضهم للإصابات أثناء لعبهم دون الحصول على العلاج المطلوب.

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كما دعمت "الوطن" في التحقيق شكاوى اللاعبين بمستندات ومخاطبات رسمية من الجهات المسئولة عن علاج للمصابين، وتهرب الاتحادات الرياضية المعنية من مسئولياتها تجاههم، وصاحب التحقيق فيلم قصير بعنوان «اعتزال إجباري»، الذي حصل على الجائزة.

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