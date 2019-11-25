أرسل الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، ردا على مذكرة النيابة الإدارية بوجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور التي تحمل دلالات منافية للآداب والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة، وذلك بالمخالفة للقانون، رغم تصريحات المحافظ كمال شاروبيم، بأن ذلك الأمر ليس من اختصاص النيابة، وأنه حق أصيل لأهالي القرية فقط دون غيرهم.

وقال المهندس محسن طه، مدير عام شئون اللجان والمجلس، والمفرق بمذكرة السكرتير العام، أنه سيجرى مخاطبة جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بخصوص ما ورد بكتاب هيئة النيابة الإدارية ببلقاس رقم 2625 في 16/ 10/ 2019، لاتخاذ اللازم وفقا لما جرى الإشارة إليه بالتقرير بعد استطلاع رأي الأهالي على ذلك وموافقة مديرية أمن الدقهلية.

وأشارت إدارة اللجان والمجالس بمحافظة الدقهلية إلى أن لديها دراسة حول تغيير الأسماء والتسلسل التاريخي لها بعد إلغاء المجالس الشعبية المحلية، وتشكيل لجان للتقسيم الإداري بالمحافظة برئاسة محافظ الدقهلية بالقرار رقم 307 لسنة 2016 برئاسته وعضوية مدير الأمن ووكلاء وزارات الإسكان والزراعة، والمالية، ومدير عام المساحة بالدقهلية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية أمن الدقهلية، وذلك لعرض التقارير الصادرة من إدارة التخطيط والمتابعة والبحوث الأمنية بشأن مثل هذه الموضوعات ولعدم وجود مجالس شعبية محلية، واتخاذ اللازم بشأنها، ويجرى مراعاة ما يطرأ من تعديلات بإدارة الأحوال المدنية نتيجة لتغيير أسماء بعض العزب والتعديلات في بطاقات الرقم القومي والخدمات الحكومية نتيجة تغيير بعض مسمات العزب والتجمعات السكانية.

يذكر أن المستشار محمد الأدهم، وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس النيابة، أرسل مذكرة إلى الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام الدقهلية، عن وجود عدد من مسميات لعدد من القرى بنطاق مركز بلقاس لها دلالات عنصرية ومنافية للأخلاق والآداب العامة، حيث تلاحظ له أثناء الحضور لمقر النيابة وجود قرية على مدخل مدينة بلقاس باسم "أبو عرصة"، وهو اسم ينافي للآداب والأخلاق العامة ما يستوجب تغيير الاسم، وجرى تكليف قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس، وبطالعة أسماء القرى تبين وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة، وذلك بالمخالفة للقانون منها سبيل المثال منها "كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول".

وأكدت المذكرة أن هذا من شأنه تسبب الحرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء، وانتهت المذكرة بالتوصية بمخاطبة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة تلك الأسماء وغيرها وتغيير أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل أي دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة بنطاق مركز بلقاس، وكذلك مراجعة باقي أسماء القرى والكفور والنجوع بنطاق محافظة الدقهلية بالكامل، وتغيير الأسماء التي تحمل دلالات من شأنها أن تسبب حرج للمواطنين.