دعا "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، كافة مناصريه والمنتسبين إليه، إلى عدم المشاركة في أية تحركات أو تجمعات في الشوارع، في ضوء خطورة التحركات الموجودة حاليا، وذلك تجنبا لأي استفزاز يراد منه إشعال الفتن بين اللبنانيين.

وطالب تيار المستقبل في بيان له مساء اليوم، أعضائه بعدم الاشتراك في التحركات الاحتجاجية، والانسحاب من أي تجمعات شعبية، والامتناع عن تنظيم المواكب الدراجة والسيارة وكل ما يمكن أن يخالف موجبات السلم الأهلي وتطبيق القانون.

وذكر البيان: "إن تيار المستقبل إزاء خطورة ما نشهده من تحركات في الشارع يهيب بكل مناصريه ومحازبيه في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية، الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء سعد الحريري بالابتعاد عن أي استعراضات، وتجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتكريس التهدئة وضبط الأمن وتنفيس كل احتقان".

وكانت مجموعات من مؤيدي وأنصار حزب الله وحركة أمل، قد نظمت مساء اليوم، مسيرة كبيرة بالدراجات النارية في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وبالقرب من مراكز التظاهرات والاحتجاجات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، رافعين رايات الحزب والحركة ومرددين الهتافات الداعمة لقيادات بهما.

كما وقعت مساء أمس مصادمات بين أنصار حزب الله وحركة أمل، مع المتظاهرين والمحتجين في وسط العاصمة، أخذت طابعا عنيفا، حيث أقدم مؤيدو الثنائي الشيعي على الاعتداء على المتظاهرين والمحتجين في وسط العاصمة مستخدمين العصي والأحجار والعبوات والزجاجات.