قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بالسجن المؤبد لـ"مزارع"، ووالده بالسجن 15 عاما، لقتلهما عامل، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية دندرة بقنا، كما برأت متهم ثالث.

تعود أحداث القضية إلى مايو 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا، بمصرع محمود حمدي أحمد، عامل، بعد إصابته بطلقات نارية داخل سيارته.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى. س. ع"، ووالده، وعمه "حسين. ع. س"، قتلوا المجني عليه بسبب خلافات ثأرية.

جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، ووالده بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهم الثالث.