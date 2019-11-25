رئيس "النواب" يدعو لجلسة طارئة للموافقة على اسم محافظ البنك المركزي

صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفا، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقد ورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الاثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ودعا رئيس مجلس النواب المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس المقبل لنظر هذا الأمر العاجل.