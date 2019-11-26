نجح فريق طبي من قسمي جراحة التجميل والتخدير بمستشفى سوهاج الجامعي في إعادة تركيب إصبع مبتور لشاب يعمل نجارا إثر إصابته ببتر في إصبع اليد اليسرى.

وعلى الفور، تم توقيع الكشف الطبي على المريض وإجراء جميع الفحوصات الطبية، وتبين وجود بتر بإصبع اليد اليسرى، حيث تم إجراء جراحة عاجلة له استغرقت خمس ساعات.

الجدير بالذكر أنه شارك في إجراء الجراحة الدكتور وليد صابر أخصائي جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور ضياء الديك، نائب قسم جراحة التجميل بإشراف الدكتور جمال يوسف، الاستشاري ورئيس قسم جراحات التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي، والدكتور مصطفى هريدي الأخصائي بالقسم، والدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو إجراء العمليات المتقدمة التي تحتاج إلى مهارات خاصة من خلال مشروع تطوير شامل بمستشفى جامعة سوهاج سواء على مستوى التجهيزات الطبية أو العنصر البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.