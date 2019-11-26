"متخفش من الهبلة".. ناشطة ترد على أكاذيب محمد علي حول مصر بطريقة ساخرة

ردت فتاة مصرية عبر صفحة بموقع "فيس بوك" تحمل اسم "الكائن الموللي- وزيرة السعادة"، على أكاذيب المقاول الهارب محمد علي حول الدولة المصرية بسخرية، حيث قالت: "بقى يا راجل يصرفوا الفلوس دي كلها ويطلعوك في كل القنوات وبي بي سي والجارديان، وتبقى لابس السماعة غلط، صحيح متخفش من الهبلة خاف من خلفتها".

ووجهت "الشابة"، سؤالا للمقاول الهارب: "مين اللي بيصرف عليك يا محمد، مين اللي شايل الليلة شاكب راكب، إنت قولت دول ناس متطوعين وبيحبوا الشعب المصري، طب الناس دي مش هترش رشة على الشعب المصري اللي غرقان في الفساد ومتاكل حقه زي ما انت بتقول، ولا هو الرشة بتجي عليك انت بس، مش هتوب بقى يا محمد وتبيع الفلل والقصور، وبعدين من العلماء اللي انت قولت هيحطوا الخطة لإدارة الدولة بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقولت هيعملوا نهضة في البلاد".

وأضافت ساخرة: "برضوا كلمة نهضة ملازماكم، وحشة أوي الكلمة دي، وأنا أصدقك إزاي يا محمد لما محمد العريان أكبر خبير اقتصادي يقول مصر ماشية على الطريق الصحيح، وفاروق الباز العالم القدير يشيد بإنجازات الدولة، والراحل أحمد زويل اللي قال السيسي أول رئيس جمهورية يستعين بالعلماء ويأخذ رأيهم، علماء مين اللي بتقول عليهم يا محمد، يمكن تقصد العبيط بتاع ناسا، ده جه مستشار للاستبن من هنا والتاني اتحط في السجن من هنا".

وأوضحت الفتاة كذب تصريحات المقاول الهارب حول علاقة مصر بالدول الغربية، وكذلك مشكلة سد النهضة، حيث قالت: "هو مين دلوقتي اللي في أسبانيا وبيعمل مؤتمرات في أسبانيا".

وتابعت: "محدش قالك يا محمد يا علي إن إثيوبيا وافقت على شروطنا بخصوص مياه النيل، وبعدين عاوزاك تقولي الحراك اللي ناوي تعمله الجاي هيبقى عبارة عن إيه عشان أختار طقم مناسب ليه وأنا نازلة، إنت متعرفش إننا نطينا 90 مركز في جودة الطرق، وعدينا مراكز عديدة في النهوض بالتعليم، وعاوز تقول إننا نعمل ديمقراطية من خلال استفتاء على الفيس بوك، دي ديمقراطية أمك دي يا محمد، قصة القصور بقى دمها سم، ده معلن عنها من 2014 مش من آخر مؤتمر".