شعبة الصيدليات: سحب مضاد حيوي مستورد من الأسواق بسبب الصلاحية

قال الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، إن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أصدرت أمرا بمنع تداول عقار مضاد حيوي لعلاج الالتهابات يتم استيراده من الإمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" أن هذا الدواء متداول في السوق منذ سنوات، مشيرًا إلى أن القرار صدر من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بناء على النشرة الصادرة من الشركة المنتجة لسحب بعض التشغيلات الموجودة في السوق من المضاد الحيوي.

وأشار إلى أن المضاد الحيوي يستخدم لعلاج التهابات الحلق وله بدائل كثيرة في السوق، لافتًا إلى أنه ليس دواء أصليا ولكنه بديل لدواء آخر.

وأكد البدوي أن سحب الدواء جاء بسبب اختلاف تواريخ الصلاحية بين الدواء والجيلاتين المكون للكبسولة، مشيرًا إلى أن الدواء الذي أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة قرارا بسحبه غير موجود في السوق منذ 8 شهور.