رئيس جامعة طنطا عن الطالب المدخن: المدرج محراب مقدس

علق الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، على قرار فصل طالب لمدة عام من الجامعة بسبب تدخينه في المدرج بكلية التجارة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأوضح سبع أنه لم ينظر للقضية باعتبارها طالب أخطأ وحصل على عقابه ولكنه تعامل مع الأمر باعتباره ظاهرة تستلزم البحث الدقيق من المتخصصين ودراسة الظاهرة ككل.

وأشار سبع إلى أن الطالب مقيد بالفرقة الأولى وأن الواقعة حدثت بعد أسبوعين من بدء الدراسة، مؤكدًا أنه خضع لمجلس تحقيق ثم أحيل لمجلس تأديب الطلاب والتي اقترحت وقفه لمدة عام، لافتًا إلى أن من أمن العقاب أساء الأدب.

وأكد سبع أن الالتزام المؤسسي لم يعد موجودا في التعليم الجامعي بسبب لجوء الطلاب للمراكز الخاصة وأن الطلاب أصبحوا يلجأون للسناتر ومراكز الدروس الخصوصية للحصول على خدماتها بمقابل مادي في الوقت الذي تقدم فيه الدولة خدمة مميزة له مجانا.

وشدد سبع على أن المدرج محراب له قدسيته، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي طالب أن يمس قدسية هذا المحراب.

وكان مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة طنطا، قرر أمس، فصل طالب عام دراسي كامل بعد تدخينه سيجارة حشيش داخل المدرج أثناء المحاضرة.

كانت الشؤون القانونية بالكلية قد حققت مع الطالب، واعترف بارتكابه للواقعة أثناء محاضرة لمادة القانون التجاري، وتم إحالته لمجلس التأديب بعد موافقة رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، وقرر مجلس التأديب فصل الطالب عام دراسي كامل.