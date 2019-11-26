أفادت وكالة الأنباء العراقية بتعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار العراقية اليوم، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ويشهد العراق احتجاجات دامية منذ أسابيع للمطالبة برحيل الحكومة، واحتجاجا على تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.