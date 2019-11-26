أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها بأن عددا من المتظاهرين يقطعون الطرق الرئيسية والمهمة المؤدية إلى مركز محافظة كربلاء.

ويشهد العراق احتجاجات دامية منذ أسابيع للمطالبة برحيل الحكومة، واحتجاجا على تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.