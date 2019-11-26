أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها، بأن قوات مكافحة الشغب العراقية بدأت بفض اعتصام الحلة مركز محافظة بابل.

ويشهد العراق احتجاجات دامية منذ أسابيع للمطالبة برحيل الحكومة، واحتجاجا على تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.