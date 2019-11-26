عاجل.. قطع الطرق المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير بالعراق

أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها بقطع الطرق المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير في البصرة، وذلك نقلا عن الوكالة الرسمية العراقية.

ويشهد العراق احتجاجات دامية منذ أسابيع للمطالبة برحيل الحكومة، واحتجاجا على تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.