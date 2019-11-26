استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة مثل الأهلي ومصر والبركة وعودة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع.